تشكيل انتر ميلان المتوقع لمباراة روما في الدوري الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق انتر ميلان وروما، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لموسم 2023 ـ 2024.

ويقع انتر ميلان في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بينما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

تشكيل انتر ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس.

وسط الملعب: نيكولا باريلا، هاكن كالهانجولو، هنريك مختاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام، فيديريكو ديماركو.

الدوري الإيطالي

يتواجد انتر ميلان حاليا في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.