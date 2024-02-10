اخبار الرياضه

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الاول لكرة القدم بنادي روما مباراة مرتقبة أمام انتر ميلان مساء اليوم، فى المبارة التى تجمع بين الفريقين، بالجولة الـ 24 التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة .

 

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي


في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: جيانلوكا مناشيني، دييجو لورينتي، إيفان نديكا، راسموس كريستنسن.

في الوسط الملعب: بريان كريستانتي، لياندرو باريدس، إيدوارود يوفي.

في الهجوم: تامي أبراهام، روميلو لوكاكو، ستيفان الشعراوي

 

جدول ترتيب الدوري الايطالي

جدول الدوري الايطالي

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا