الليلة قطر تتحفز للفوز باللقب الثاني.. والاردن تسعي لدخول التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - اسيا .. بتتكلم عربي

يعيش عشاق كرة القدم العربية حالة خاصة، مساء اليوم السبت، حين يلتقي منتخب قطر مع نظيره الأردني، في نهائي عربي خالص لبطولة كأس آسيا 2023، على باستاد لوسيل في مشهد ختامي مميز.

ويطمح العنابي في استغلال عاملي الارض والجمهور للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بينما تسعى كتيبة النشامي للفوز باللقب الأول في تاريخ الاردن.

وحجز منتخب قطر مقعده في النهائي بعد فوز دراماتيكي على إيران بنتيجة (3-2)، في مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الثمامة.

انتصار العنابي، هو أول فوز في تاريخ مواجهاته أمام إيران، في بطولة كأس آسيا، وأيضاً أول فوز في مباراة رسمية على إيران منذ نوفمبر 1997 .

وأظهر المنتخب القطري صلابة وقوة خلال منافسات البطولة، وتأمل جماهيره أن يصبح أول فريق عربي يتوج بلقب البطولة مرتين على التوالي .

بدأ منتخب قطر مشواره في الحفاظ على لقب البطولة المقامة على أرضه، بشكل مميز، بعدما تصدر مجموعته التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة، ليتأهل إلى دور ثمن النهائى، ليواجه فلسطين فى مواجهة عربية خالصة، ويفوز على كتيبة الفدائي بهدفين مقابل هدف، ليواصل إستغلال عاملي الأرض والجمهور.

ثم تغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح، لتأتي المباراة الأصعب في البطولة، بمواجهة المنتخب الإيراني فى مباراة نصف النهائى، ولكنه انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى المباراة الختامية الليلة.

اما منتخب الاردن بقيادة المدرب حسين عموتة فقد ظهر بمستوى مذهل، من مباراة لأخرى، ليسجلوا مسيرة مميزة، جعلتهم على بعد خطوة من اللقب القاري الثمين بالنسبة للنشامي وجماهيره.

وتحول المدرب المغربي عموتة في غضون أسابيع قليلة، من الانتقادات الجماهيرية، إلى رمز للنجاح في الأردن وصانع البهجة الكبرى، بعد أن قاد "النشامى" إلى إنجاز غير مسبوق، والوصول إلى نهائي الكأس للمرة الأولى في التاريخ.

وبدأ منتخب الأردن مشواره في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في ثانى مبارياته، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف في ثالث مبارياته في دور المجموعات، ليصعد إلى دور ربع نهائي البطولة كمركز ثالث برصيد 4 نقاط.

وفي دور الـ16، أطاح الأردن، بمنتخب العراق أحد المرشحين على اللقب، بعدما حقق فوزا مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق مفاجأة كبرى باقصاء كتيبة الرافدين.

واستمرت رحلة النشامى الناجحة، ليحقق فوز صعب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في دور ربع النهائي، ليواصل إبهار متابعي البطولة، خاصة ان أكثر المتفائلين الأردنيين، لن يتخيلوا هذا السيناريو.

وكتب منتخب النشامى التاريخ بإقصاء منتخب كوريا الجنوبية المدجج بالنجوم والذى يتقدمهم سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزى، في دور نصف النهائي بهدفين نظيفين، ليخطف تذكرة العبور للنهائى، ويأمل الليلة في كتابة اسمه بحروف من نور في سجل المتوجين باللقب.

مباراة الليلة، التي ستنطلق في الخامسة مساء اليوم، ستكون المناسبة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية عربية بحتة، حيث كانت المواجهة الأولى في نسخة 1996 بين منتخبي السعودية والإمارات وانتهى اللقاء بتتويج المنتخب السعودي باللقب الثالث في تاريخه، بعد الفوز على الأبيض بركلات الترجيح، إثر التعادل السلبي، خلال الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد في أبوظبي.

وأقيمت المواجهة الثانية بين السعودية والعراق في نسخة 2007 على ملعب جيلورا بونج كارنو في جاكرتا وانتهى اللقاء بفوز العراق باللقب الأول في تاريخه، بعد الفوز على الأخضر بهدف نظيف أحرزه يونس محمود في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ويعد منتخب السعودية، أكثر منتخب عربي تتويجًا بلقب كأس آسيا، برصيد 3 ألقاب، ليحل في المركز الثاني تاريخيًا، خلف منتخب اليابان، الأكثر تتويجًا بأربعة ألقاب.

ويحصل بطل كأس آسيا (قطر 2023)، على 5 ملايين دولار، بينما يحصد الوصيف على 3 ملايين دولار، في حين يحصل أصحاب المركز الثالث والرابع على مليون دولار،و تحصل باقى المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.