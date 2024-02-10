"ضمن الأساطير".. حسام حسن يصل كوت ديفوار لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، إلى كوت ديفوار من أجل حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد، بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتم توجيه دعوة رسمية من جانب الاتحاد الأفريقية لكرة القدم، إلى حسام حسن، لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن أساطير القارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي تولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بدلا من البرتغالي روي فيتوريا الذي رحل بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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