"أكيد ما يقصدش شيكابالا".. إبراهيم سعيد يكشف قرار صارم من جوميز للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، قرار صارم من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجلس الإدارة.

وقال إبراهيم سعيد خلال برنامجه عبر قناة "النهار": "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الزمالك أبلغ مجلس إدارة النادي بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي".

وينتهي عقد السداسي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود شيكابالا ومحمد عبدالشافي ويوسف أوباما ومحمود علاء مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف "سعيد": "جوميز يريد تقييم اللاعبين حتى نهاية الموسم، لذلك أعطى تعليمات للإدارة بوقف المفاوضات التي كانت قد بدأت بالفعل مع محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، الذي يرغب مسؤولو النادي في تجديد عقودهم استمرارهم مع الفريق".

وأوضح: "جوميز أكد للاعبين أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالب الجميع بضرورة بذل المجهود خلال الفترة القادمة".

وتابع إبراهيم سعيد: "لا أعتقد أن جوميز يقصد شيكابالا ووضعه من ضمن الاختبارات، لأن وجوده في الفريق مهم بشكل كبير وبجميع الحالات وهذا ما يعلمه مجلس الإدارة جيدًا".

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