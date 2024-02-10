"إعلاء اسم مصر".. اتحاد الكرة يوجه خطاب شكر لنادي مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أرسل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، خطابا إلى رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، يشكره فيه على موقفه الوطني، تجاه تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري.

ونص الخطاب على: "الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، تحية طيبة وبعد، يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التحيات متمنين لسيادتكم دوام التوفيق والنجاح، يتقدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضائه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على موقفكم الوطني، تجاه تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وإعلاء اسم مصر على المصلحة الشخصية، نشكركم على تفهمكم وتقديركم لمصلحة الكرة المصرية".

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