شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين محليين يتنافسون على قيادة هجوم منتخب مصر.. زيكو وقفة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى بعض مهاجمى أندية الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" للتألق فى المباريات المقبلة لخطف أنظار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بهدف الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل.

وتدور منافسة قوية بين 4 مهاجمين لتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز خلال هذا الموسم عقب التألق مع أنديتهم، وأحرز بعض الأهداف المؤثرة ويأتي على رأسهم:

مصطفى زيكو مهاجم فريق زد

يتصدر مصطفى زيكو مهاجم فريق زد جدول تريب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 أهداف والظهور بشكل قوى في مباريات فريقه.

أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا

تألق أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا مع فريقه حتى الآن وتمكن من حجز مقعد أساسى فى التشكيل الأساسى للفريق، حيث شارك في 15 مباراة وسجل 6 أهداف.

فادى فريد مهاجم فريق سموحة

ظهر فادى فريد مهاجم فريق سموحة بشكل ملفت مع فريقه السكندرى هذا الموسم حيث شارك في 6 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

أحمد أمين "قفة" مهاجم فريق إنبى

تمكن أحمد أمين "قفة" مهاجم فريق إنبى من الظهور بشكل قوى مع الفريق البترولى هذا الموسم من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وسجل 4 أهداف حتى الآن.