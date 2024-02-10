شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران.. وممر لـ ناصر وشحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، فى ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها فى مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات فى المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.