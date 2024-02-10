شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينتظر خطابا رسميا من "فيفا" للاستئناف على غرامة جون أوكلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو المقاولون العرب وصول خطاب رسمي من "فيفا" خلال الساعات المقبلة، بعد أنباء توقيع عقوبة على النادي بغرامة مادية تصل إلى 64 ألف دولار بسبب المستحقات المتأخرة لجون أوكلي، مهاجم الفريق السابق، والذي فسخ تعاقده فى بداية الموسم الجاري من طرف واحد قبل أن يلتحق بالدوري الليبي.

ومن المقرر أن يستأنف المقاولون العرب على حكم عقوبة الفيفا فور وصوله بشكل رسمي إلى النادي.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يخطر النادى بأى عقوبات رسمية حتى الآن.

وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، لم يتم إخطارنا رسميا من فيفا بخصوص عقوبة متعلقة بجون أوكلي لاعب الفريق السابق.

وأضاف عادل، "سمعنا عن تلك العقوبة من البعض لكن لم يصلنا شىء واللاعب ليس له مستحقات لدى النادي ليتم تغريم المقاولون بسببها، والمقاولون قدم شكوى ضد اللاعب بسبب فسخه للتعاقد من طرف واحد.

وترددت أنباء عن حكماً صادرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لصالح النيجيري جون أوكلي، ضد ناديه السابق المقاولون العرب، وإلزامه بدفع المستحقات المتأخرة، حيث أوضح اللاعب في شكواه ضد المقاولون بأنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، ليفسخ تعاقده من طرف واحد بموجب هذه الشكوى.

ونص حكم فيفا لصالح جون أوكلي ضد المقاولون العرب على ما يلي: إلزام المقاولون بدفع 64,788.70 دولارًا أمريكيًا، مكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا، اعتبارًا من 8 أغسطس 2023 حتى تاريخ السداد الفعلي.