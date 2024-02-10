شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم، السبت، وفود المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية المقرر إقامتها في صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وكانت منتخبات "أوغندا - موريشيوس - جنوب أفريقيا" فى طليعة المنتخبات التي وصلت إلى أرض المحروسة.

ومن المقرر أن يكتمل وصول المنتخبات المشاركة فى البطولة خلال الساعات المقبلة استعدادًا للاجتماع الفني وقرعة البطولة والمحدد له مساء غد الأحد بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان فى استقبال تلك الوفود تيمور طارق رئيس لجنة الاستقبال، وأكد أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة، مشيرًا إلى أن الحافلات والسيارات الخاصة ستكون جاهزة لنقل الوفود المشاركة من مطار القاهرة الدولي إلى مقر السكن.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقرر إقامتها أبريل المقبل بالصين.