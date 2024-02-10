اتحاد جدة السعودي يُعين لجنة ثلاثية للاشراف على انتقالات اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - اسند نادي الاتحاد السعودي، انتقالات اللاعبين داخل جدران النمورالى لجنة رياضية جديدة تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بصلاحيات رياضية ومالية.

ويسير اتحاد جدة على خطوة ثابته من أجل احداث طفرة تطوير، مستقبل كرة القدم، على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه.

عاد النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما للانتظام في تدريبات فريق الاتحاد السعودي الجماعية بعد انقطاع تجاوز الـ 45 يومًا.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق في ظل فترة التوقف السابقة بالإضافة لإصابته التي حرمته من المشاركة مع النمور وتواجده خارج المملكة.

اتحاد جدة يستقر على بقاء بنزيما

استقر نادي اتحاد جدة السعودي على بقاء الفرنسي كريم بنزيما في الصفوف خلال فعاليات الموسم الجاري بعد إنهاء العلاقة المتوترة التي شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق السعودي على تمسك الاتحاد بالجهود الفنية للاعب صاحب 36 عاما على أن يخوض برنامجا تاهيليا مكثفا الفترة الحالية تمهيدا لعودته مجددا.

وتعود آخر مواجهة شارك خلالها اللاعب الفرنسي مع فريق اتحاد جدة لتاريخ 26 من شهر ديسمبر الماضي أمام النصر السعودي في لقاء الجوله 17 من مسابقه دوري روشن وانتهت الفعاليات بتفوق أبناء رونالدو على بنزيما بخماسية مقابل هدفين.