تأهيل حمدي وفتوح وراحة ناصر.. تفاصيل مران الزمالك في الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران وحرص على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والأفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.

وفي المقابل بدأ أحمد حمدي لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النادي.

وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.

كما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وعلى جانب آخر، حصل ناصر منسي مهاجم الفريق على راحة من تدريب اليوم وذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وفضل الجهاز الطبي للفريق إراحة ناصر منسي من مران اليوم.

وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

اقرأ أيضًا:

ملف الخليج 365.. وفاة والد لاعب الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر.. وضم ألانيا سبور لمهاجم منتخب مصر

الأهلي ينعى والد أحمد نبيل كوكا

كريم الدبيس ينعى والد لاعب الأهلي