شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود عمر السعيد أمام الاتحاد بسبب شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وتعرض عمر السعيد للإصابة في مباراة المصري البورسعيدى بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة ليغادر الملعب، في اللقاء الذى فاز فيه فريقه بركلات الترجيح ليتأهل للمباراة النهائية بكأس الرابطة ويضرب موعداً مع سيراميكا في لقاء لم يتحدد موعده النهائي بعد.

وتأكد غياب عمر السعيد عن مباراة الطلائع أمام الاتحاد السكندري المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.