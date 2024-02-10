شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يغادر القاهرة قبل الاجتماع مع مسئولى الزمالك لحل أزمة مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز والأسبق للزمالك، القاهرة خلال الساعات الماضية، قبل أن يعقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لتسوية مستحقاته المتأخرة.

من جانبه حاول عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، التواصل مع باتشيكو وتحديد موعد لعقد جلسة مع المدرب للتوصل لحل بشأن تسوية مستحقاته المتأخرة، إلا أن باتشيكو غادر القاهرة قبل التواصل معه.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى إسدال الستار على قضية البرتغالى باتشيكو بعد شكوى الأخير للنادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد رحيله عن الفريق فى 2021 للحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 450 ألف دولا.