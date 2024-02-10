شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر ينهي إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة في تمام الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يستضيفه ستاد غزل المحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر لقاء واحد وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب مودرن فيوتشر مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.