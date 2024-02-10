شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يتأهل لربع نهائى كأس العالم لسلاح السيف فى جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة فى جورجيا بعد الفوز على مواطنه محمد عامر بنتيجة 15 / 12 .

وكان زياد السيسى قد تأهل إلى ثمن النهائى بالفوز على الكورى دونج بنتجة 15 / 12 ، فيما تأهل محمد عامر بالفوز على بطل إسبانيا بنتيجة 15 / 12 .

من جهته كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح ، عن دخول منتخب سلاح الشيش فى معسكر بالمركز الأوليمبى عقب العودة من المشاركة ببطولة فى إيطاليا تختتم الأحد المقبل للاستعداد لطولة كأس العالم لسلاح الشيش للفردي والفرق على صعيدي الرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتفتتح منافسات البطولة الخميس 22 فبراير الجاري فى التاسعة صباحا بمنافسات دور المجموعات لفردي لسيدات، ثم يُتبع بمنافسات الأدور الإقصائية التمهيدية، على أن تقام منافسات أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية لمنافسات فردي الرجال يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر في نفس التوقيت.

وتستأنف منافسات فردي السيدات بداية من دور الـ64 الرئيسي في تمام الثامنة صباح السبت الموافق 24 فبراير على أن تستأنف منافسات فردي الرجال بداية من الساعة العاشرة إلا الثلث ثم تُختتم منافسات الفردي على صعيدي الرجال والسيدات في نفس اليوم في تمام الرابعة والنصف عصرا.

أما منافسات الفرق للرجال والسيدات فستقام يوم الأحد الموافق 25 من فبراير بداية من دور الـ32، في تمام الثامنة والنصف صباحا وتستأنف المنافسات حتى الفترة المسائية وإقامة المباريات النهائية في نفس اليوم.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.