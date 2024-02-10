شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا شال النعش.. صور مؤثرة من جنازة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جنازة والد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادى الاهلى، مشاهد مؤثرة، حيث حرص نجوم القلعة الحمراء على دعم زميلهم فى أصعب اللحظات، وظهر محمود كهربا ومحمود متولى يحملان نعش الفقيد، بينما انهمرت دموع كوكا حزناً على فراق والده، وحرص خالد بيبو مدير الكرة بالفريق على احتضان اللاعب لتخفيف أحزانه.

ويقام عزاء والد أحمد نبيل كوكا اليوم بعد صلاة المغرب فى دار العزاء بالبساتين، وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي على تشييع جنازة والد كوكا صباح اليوم من أحد مساجد حى البساتين مسقط رأس اللاعب.

وتواجد فى الجنازة كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وغيرهم من لاعبي الفريق الذين حرصوا على مواساة اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا فى وفاة والده.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على انستجرام، "إنا لله وإنا إيه راجعون ابويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده ، وقال الأهلي، في بيان له: " رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".



بكاء كوكا



بيبو فى الجنازة



كهربا يحمل جثمان والد كوكا



كهربا



متولى وكهربا يحملان جثمان والد كوكا



محمد عبد المنعم



مصطفى شوبير ومحمود متولى وكهربا