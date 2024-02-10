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سيدات طائرة سبورتنج يهزمن الشارقة فى نصف نهائى دورة الألعاب العربية

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0  فى نصف نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات. وتأهل فريق سبورتنج لنصف النهائى بالفوز على تل درة السورى بنتيجة 3/0 أمس الجمعة .

 

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن  يهزم  بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة . 

 

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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