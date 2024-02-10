شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتداء واقى الرأس.. إمام عاشور جاهز لتدعيم وسط الأهلى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للمشاركة مع فريقه فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، رغم خوض اللاعب التدريبات مرتدياً واقى الرأس.

ويأتي ارتداء إمام عاشور واقي الرأس كنوع من التدابير الاحترازية تحنباً لتعرضه لأى ارتطامات، بعد إصابته بارتجاج فى المخ خلال مشاركته فى تدريبات منتخب مصر فى كوت ديفوار وغيابه عن مباراة الكونغو الأخيرة بمشوار الفراعنة خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا والتي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ16.

ويضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، حيث يغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غداً، الأحد، إلى الجزائر قبل البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.