موعد نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن اليوم.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد منتخب قطر لخوض مباراة ينتظرها عشاق المستديرة، وذلك أمام الأردن، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس آسيا بالدوحة 2023.

وكان منتخب قطر قد تأهل إلى نهائي كأس آسيا، بعدما حقق فوزًا صعبًا على إيران، في مباراة نصف النهائي بثلاثية مقابل هدفين.

بينما حصل منتخب الأردن على بطاقة تأهله إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوز مثير حققه على كوريا الجنوبية في نصف النهائي بثنائية دون رد

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا 2023 :

Alrabiaa Sport 1.

Alrabiaa Sport 2.

beIN ASIAN CUP 1.

beIN ASIAN CUP 2.

SSC1 HD.

SSC Extra HD1

SSC Extra HD2

Abu Dhabi Sports Asia 1.

Abu Dhabi Sports Asia 2.