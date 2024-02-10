الكانوي والكياك يعلن موعد بطولة كأس مصر بنهر النيل بمشاركة 235 لاعبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكانوي و الكياك برئاسة اللواء أيمن شويته عن موعد ومكان اقامة بطولة كأس مصر 2024 والتي تأتي ضمن خطة النشاط المحلي للاتحاد بهدف نشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين.

واستقر محلس ادارة اتحاد الكانوي والكياك على إقامة بطولة كأس مصر 2024، في نهر النيل بمجري كوبري الجلاء أمام نادي يخت الجيزة. خلال الفتره من 14 - 17 فبراير الجاري.

وكشف العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد أن البطولة ستشهد مشاركة 235 لاعبا ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الاتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي.

وأوضح ان الأنديه المشاركه هي:

اتحاد الشرطة و يخت الجيزة و المقاولين العرب و المصري للتجديف و الكهرباء للتجديف و المعدية و البنك الاهلي و اليخت المصري و الصيد و البحري اليوناني و تجديف بورسعيد و السلام البحري و تجديف الاقصر و تجديف اسوان.



و يدير البطولة أحمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري .