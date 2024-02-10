مدرب كوت ديفوار: كنت محظوظًاً وسنحتفظ بالكأس في المنزل

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صدام كروي مشتعل، وذلك حين يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره منتخب نيجيريا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن أداء منتخب نيجيريا خالي من الأخطاء، وأن منتخب بلاده على بعد 90 دقيقة من تحقيق الإنجاز وإضافة نجمة جديدة إلى قميص ساحل العاج".

وقال فاييه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " فرصة رائعة للاحتفاظ بالكأس في المنزل، ومن الصعب أن نكون في النهائي ولا نشعر بأننا لا نستحق أن نكون هنا".

وأكمل: "أنا لست مميزا (سبيشال وان)، لقد كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لمعرفة الفريق من قبل، أنا لم أخترع أي شيء، أنا فقط أفعل الأشياء الأساسية".

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

تنطلق مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أفريقيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع مباراة منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.