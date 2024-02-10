موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الاهلي في مباراة شباب بلوزداد

يخوض اليوم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع منتخب بلاده مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا المقام حاليًا بكوت ديفوار.

ويلتقي جنوب إفريقيا نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء الليلة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت جنوب إفريقيا قد تعرضت للخسارة من نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تلقت الكونغو الديمقراطية الهزيمة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الساعات الماضية بشان تعرض بيرسي تاو للإصابة مع منتخب بلاده؛ وذلك بسبب غيابه عن تدريب منتخب الأولاد الأخير الذي أقيم أمس، قبل أن يعلن مسئولو منتخب جنوب إفريقيا عن جاهزية اللاعب وأن عدم تواجده في مران المنتخب أمس كان لرغبة هوجو بروس في إراحته.

ويسود اتجاه لدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي لإراحة بيرسي تاو في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أو جلوسه على دكة الاحتياط للدفع به لبعض الوقت وفق مجريات المباراة.

ويلتقي الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.