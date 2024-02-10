التشكيل الرسمي لـ مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

أعلن المغربي المخضرم حسين عموتة المدير الفني لـ منتخب الأردن عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي يخوض به مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا 2023.

أنهى منتخب الأردن استعداداته لملاقاة قطر مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير الجاري، في نهائي كأس آسيا 2023، تقام على أرضية ستاد «لوسيل» في الدوحة.

وكان منتخب الأردن قد تأهل لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، على حساب كوريا الجنوبية، بينما صعد قطر للمباراة النهائية بعد تغلبه على إيران.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة قطر ضد الأردن، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الأردن ضد قطر في نهائي كأس آسيا اليوم، عى النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – براء مرعي – إحسان حداد.

الوسط: نزار الرشدان – نور الروابدة – محمد أبو حشيش.

الهجوم: موسى التعمري – محمود مرضي – يزن النعيمات.

تشكيل منتخب قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

وبينما جاء تشكيل منتخب قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا كالآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: جاسم جابر – المهدى علي – لوكاس مينديز – بيدرو ميجيل كوريا.

وسط الملعب: محمد وعد – أحمد فتحي – همام الأمين – يوسف عبد الرازق.

الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي.