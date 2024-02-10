شكوى لمجلس الإدارة وانزعاج من كثرة اللاعبين.. ماذا فعل جوميز في الأسبوع الأول من تدريب الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مر أسبوع على تولي البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلفا لمعتمد جمال، الذي فضل الرحيل وعدم الاستمرار ضمن الجهاز المعاون.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين الماضي، بحضور جميع الصفقات.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز خلال المؤتمر الصحفي :" اسم الزمالك يكفي لي، وأتمنى أن يرتفع صوت جماهير الزمالك في المباريات المقبلة، وهدفي مع باقي عناصر الفريق هو إسعاد الجماهير ومجلس الإدارة في الفترة المقبلة، كما أن الطريق لا يزال صعبا وطويلا".

وأضاف:" الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأسعى لوضع بصمتي على أداء الفريق، ونحتاج لدعم مجلس الإدارة والجماهير للمنافسة على كافة البطولات، وأحرص على إعداد الفريق للمنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، وأطالب الجماهير بمساعدتي ومساندة الفريق"

شكوى لمجلس الإدارة

وفي الصدام الأول للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، جاء بعد إصابة محمود الونش في أحد التدريبات، نظرا لسوء أرضية الملعب، وأكد لمدير الكرة عبدالواحد السيد، أن الملعب لا يصلح للتدريب عليه.

بعد إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق أول أمس الخميس أثناء مواجهة فريق الشباب وديا، جدد المدير الفني البرتغالي شكواه، ورفض خوض اللاعبين التدريبات مرة أخرى على ملعب النادي، وتم نقلها للملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

التعرف على اللاعبين بطريقة مختلفة

حين تولى جوزيه جوميز تدريب نادي الزمالك، أبدى انزعاجه من كثرة اللاعبين، بعدما قرر مجلس الإدارة، التعاقد مع 11 صفقة دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ورفض انضمام لاعبين جدد.

وتواصل المدرب البرتغالي مع مدير الكرة والجهاز الإداري، وطالب بخوض وديتين في نفس اليوم، مع فرق الناشئين بالنادي من أجل التعرف على جميع اللاعبين، وخصص لكل مباراة ثلاثة أشواط، وتمت مشاركة جميع اللاعبين.

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