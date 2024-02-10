بقرار جوميز.. الزمالك يخوض وديتين مع ليفرز والفيوم الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراتين وديتين يوم الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك أن الفريق الأبيض سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين يوم الإثنين المقبل، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

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