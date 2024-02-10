"على متن طائرة خاصة".. مصدر يكشف لـ"الخليج 365" موعد سفر الأهلي إلى الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365"، موعد سفر الأهلي للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر: "الأهلي سيسافر يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة، ويخوض هناك حصتين تدريبتين في الجزائر يومي الأربعاء والخميس، وتم استخراج تأشيرات السفر لجميع لاعبي الفريق باستثناء محمد الشناوي حارس الفريق الذي يغيب لإصابة طويلة بعد جراحة الكتف".

وأضاف: "يوم الثلاثاء وقبل السفر يؤدي الفريق مرانه الصباحي على ملعب التتش ثم يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة".

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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