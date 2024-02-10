شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى ينتظم فى التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال تدريباته اليوم، السبت، على ملعبه بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس عقب التعادل السلبى مع الداخلية مساء الخميس الماضى ودياً.

ومن المقرر أن ينتظم الثنائى هشام محمد وعماد حمدى لاعبا الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش اليوم بعدما تعرضا لإصابات طفيفة فى ودية الداخلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

كانت المباراة سجالا بين الفريقين وسط حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على إشراك الوافدين الجدد للوقوف على مدى جاهزيتهم وتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم مع باقي عناصر للفريق قبيل استكمال مشوار الفريق في المنافسات الرسمية.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من ..

احمد عادل حارس مرمى

الدفاع .. محمد دسوقي – محمد نصر – عماد حمدي – محمد بيومي.

الوسط .. إيريك تراوري – محمد عبدالسميع – هشام محمد – عمر الساعي.

الهجوم .. نادر فرج – محمد زيدان

وشارك من على مقاعد البدلاء .. محمد عمار ،حاتم سكر ،عبد الرحمن مجدي ،على الملواني ،عصام صبحي ،محمد حسن،عبد الرحمن الدح ،عبد الكريم مصطفي.