شكرا لقرائتكم خبر عن الكانوي والكياك يقيم بطولة كأس مصر بنهر النيل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد المصري للكانوي والكياك بطولة كأس مصر بنهر النيل بالقاهرة خلال الفترة من 14 - 17 فبراير 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للاتحاد المصري للكانوي والكياك لنشر اللعبة وزيادة أعداد المشاركين.

ويشارك في البطولة 235 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 ناديا من مناطق الاتحاد المختلفة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وجنوب الوادي والأندية المشاركة هي (نادي اتحاد الشرطة ، نادي يخت الجيزة ، نادي المقاولون العرب، نادي المصري للتجديف، نادي الكهرباء للتجديف، نادي المعدية، نادي البنك الاهلي، اليخت المصري، نادي الصيد، نادي البحري اليوناني، نادي تجديف بورسعيد، نادي السلام البحري، نادي تجديف الاقصر، نادي تجديف أسوان).

ويدير البطولة أحمد حلمي غريب ويترأس حكام البطوله الحكم الدولي عصام فخري .

تقام البطولة بنهر النيل (مجري كوبري الجلاء ) - القاهرة أمام نادي يخت الجيزة.

وكانت اللاعبة سماء فاروق قد تأهلت إلي أوليمبياد باريس 2024 من خلال البطولة الافريقيه التي أقيمت بنيجيريا وتم حصولها علي الميدالية الفضية لسباق 200 م كياك.