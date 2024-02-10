كيف يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساءً، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات.

ج.. يرغب كولر من خلال رفع الحمل البدني فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدوري، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم لعدم توقف الدوري الجزائري خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.

ج..يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

ج ..يواجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي شبح الغياب عن فريقه أمام شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، وموقف بيرسي تاو غامض من السفر إلى الجزائر، ويترقب الجهاز الفني انضمام اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مشواره مع بلاده فى أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار من أجل تحديد موقفه من رحلة الجزائر، حيث يطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار.

س.. وماذا عن استعدادات سفر بعثة الأهلى إلى الجزائر؟ ج..يغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غداً، الأحد، إلى الجزائر قبل البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر