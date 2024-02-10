شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علاجية مكثفة لـ فخر الدين بن يوسف قبل مواجهة المصري والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادى المصرى، لجلسات علاجية مكثفة لتجهيزه للقاء المقبل أمام الجونة فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى.

وكان فخر الدين بن يوسف قد تعرض لإصابة بشد في سمانة القدم، ليُفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات عدم المجازفة بمشاركة اللاعب في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بكأس الرابطة، تحسبًا لتفاقم إصابته على أن يخضع اللاعب لجلسات علاجية وبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق.

ويستعد المصرى، لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.

كان المصري قد خاض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يستعد النادي المصري لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة توقف الدولي القائمة بسبب كأس الأمم الأفريقية، ويخوض النادي البورسعيدي 3 مواجهات قوية في شهر فبراير الجاري جاءت كالتالي:

المصري والجونة: الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير في تمام الرابعة عصراً

المصري وبلدية المحلة: يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير في تمام السابعة مساءً

المصري والمقاولون العرب: يوم الاثنين الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساءً