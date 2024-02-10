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كأس آسيا.. القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين الأردن وقطر

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل بعد قليل، منتخب قطر، حامل اللقب، منافسه منتخب الأردن، فى نهائي عربي يجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر
وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لحقوق بث بطولة كأس آسيا، وتحديدًا قناة beIN ASIAN CUP 1 المباراة.

موعد مباراة الأردن وقطر
من المقرر أن تقام مباراة قطر والأردن في الخامسة من مساء اليوم السبت، وفي تمام 06:00 مساءً بتوقيت واليمن وسوريا والأردن والعراق، وفي تمام الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات وعمان وقطر والكويت.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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