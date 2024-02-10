مدرب كوت ديفوار يعلق على مواجهة نيجيريا في نهائي الكان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، عن تطلعات ساحل العاج خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها بلاده.

ومن المقرر أن يلعب منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء القاهرة، غدًا الأحد، والتي يستضيفها ملعب "إبيمبي الأولمبي".

وأكد مدرب كوت ديفوار على أن مواجهة نيجيريا نيجيريا تعد فرصة كبيرة للفوز بنهائي كأس الأمم الإفريقية.

تصريحات مدرب كوت ديفوار

تحدث إيميرس فاي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء نيجيريا، حيث قال: "بالتأكيد، نمتلك لدينا كبيرة لتحقيق الكأس في أرضنا، فنحن نعلم أنه من الصعب جدًا الفوز بالكأس عندما نكون المضيفين، لذلك نحن نستعد لتحقيق هذا الإنجاز بكل جدية".

وتابع مدرب كوت ديفوار تصريحاته: "بالنسبة لي على المستوى النفسي، ورغم اختلاف خلفياتنا، أود أن أقول إن الفريقين في نفس المستوى، لقد خضنا رحلة صعبة في البداية، لكننا اكتسبنا القوة مع تقدم المنافسة".

وأكمل فاي: "استعادة الثقة وتشكيل فريق وخلق صلابة دفاعية، يعد أهم شيء بالنسبة لنا بعد دور المجموعات، ونحن نستحق أن نتواجد في المباراة النهائية".

وأردف: "بالطبع الكل يريد المشاركة في المباراة النهائية، ولكننا سنقوم بتقييم الأمر هذا المساء لنرى من سنبدأ معه، بالنسبة لي، وجود هذه المجموعة يمثل قوة للمنتخب".