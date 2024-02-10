شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي كرونسلاف يطلب تقريرًا عن فريق زد قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكرواتي كرونسلاف جوريتش، المدير الفني الجديد لبيراميدز، من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق زد إف سى لدراسة الفريق المنافس بشكل جيد قبل المباراة التى تجمعهما الأربعاء المقبل.

وكلف كرونسلاف الجهاز المعاون بإعداد التقرير عن كل كبيرة وصغيرة فى فريق زد، وتحديد عناصر القوة والخطورة، وكذلك نقاط الضعف، حتى يصبح ملمًا بكل التفاصيل قبل اللقاء.

ويواجه بيراميدز نظيره زد إف سى الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة دورى Nile.

وتعاقد مسئولو بيراميدز مع الكرواتى كورنسلاف جوريتش لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.

ويتمتع كورنسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث قام بتدريب منتخب السعودية في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما قاد النصر السعودى في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه عمل مدربا مساعدا للمنتخب الكرواتى.