شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على مقتوح إقامة نهائي كاس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودي الشهر المقبل.

وطلب اتحاد الكرة من عامر حسين سرعة تقديم التصور بإقامة مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل، وما يرتبط بذلك من تعديلات فى مواعيد بعض مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يحصل اتحاد الكرة على موافقة الأهلي والزمالك بخوض النهائي بالسعودية، ومن ثم مخاطبة رابطة الأندية تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، خلال أيام مصير ملعب نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022-2023، والذى يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان النادي الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب انتصاره على حساب إنبي في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة سجلها كل من: علي معلول، أنتوني موديست وإمام عاشور.

وفي المقابل، عبر غريمه التقليدي نادي الزمالك عقبة منافسه بيراميدز في نصف النهائي الآخر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما حسم التعادل الإيجابي أحداث اللقاء بثلاث أهداف لكل منهما، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.