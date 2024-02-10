شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سادس جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد سادس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024.



وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 على صعيد المجموعة الأولى.

بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3/1 وبتروجت على القناة 3/2 على صعيد المجموعة الثانية.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.