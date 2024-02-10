شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ديانج وكريستو.. ومشاركة رضا والزنفلي في ودية الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلي الودية التي خصصها مارسيل كولر المدير الفني بين لاعبي الفريقين، وشهدت تواجد طاقم حكام من الدرجة الأولى تعرض الثنائي اليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو.

واشتكى اليو ديانج من الإصابة كدمة في الركبة، وتم إسعافه من قبل الجهاز الطبي، ولكن فضل الجهاز الفني عدم استكمال المباراة خشية من تفاقم الإصابة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما اشتكى كريستو من شد خفيف في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع للأشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب، وإن كانت فرصه في السفر رفقة فريقه إلى الجزائر صعبة.

كما شهدت الودية مشاركة محمود الزنفلي حارس المرمى الجديد لأول مرة، بينما شهدت المباراة الظهور الأول للمغربي رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة وبات جاهزا لرحلة الجزائر، لاسيما وأنه لم يشارك في ودية سموحة الماضية.