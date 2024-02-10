شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم جامبيى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول و عمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة الجزائري رشيد أوكالي مراقباً للمباراة، و التونسي مراد الدعمي مراقبًا للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.