شباب بلوزداد يستعد لـ الاهلي بالفوز على الاتحاد السوفي في الدوري الجزائري

حقق فريق شباب بلوزداد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الاتحاد السوفي، في بطولة الدوري الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاهلي.

وانتصر فريق شباب بلوزداد على الاتحاد السوفي، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الجزائري، في آخر بروڨة قبل مواجهة الاهلي.

وسجل ليونيل وامبا دجوفو، الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في الدقيقة 45+2 عن طريق ركلة جزاء، ثم أضاف الثاني خلال الدقيقة 52، في اللقاء الذي جمع بينهم في الجولة السادسة عشر من الدوري.

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ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 31 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الجزائري.

ويلعب الاهلي ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في عقر دار الفريق الجزائري، على ملعب 5 جويلية.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدهم من انتصار وتعادلين.