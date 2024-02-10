ليفركوزن يكتسح بايرن ميونخ ويبتعد في صدارة الدوري الألماني

عزز فريق باير ليفركوزن، مركزه في صدارة الدوري الألماني الممتاز، بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 21 التي احتضنها ملعب باي أرينا.

وجاءت ثلاثية باير ليفركوزن، كل طريق كل من: جوسيب ستانيسيتش (18) وأليخاندرو جريمالدو (50) وجيرمي فريمبونج (90).

وبهذه النتيجة، ابتعد فريق باير ليفركوزن في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 55 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أولريخ.

الدفاع: مزراوي – أوباميكانو – داير – كيم.

الوسط: بوي – بافلوفيتش – جوريتسكا – موسيالا.

الهجوم: ساني – هاري كين.

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل بايرليفركوزن:

حراسة المرمى: هراديكي.

الدفاع: تابسوبا – جوناثان تاه – هينكابي.

الوسط: ستانيشيتش – شاكا – أندريخ – جريمالدو.

الهجوم: فيرتز – فيرتز – عدلي.