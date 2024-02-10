إنجاز تاريخي ينتظر ثنائي نيجيريا حال التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب كوت ديفوار غداً، في إطار نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على ستاد " الحسن واتارا".

ويطارد ثنائي المنتخب النيجيري أحمد موسى و كينيث أوميرو، في حال نجح المنتخب النيجيري في الفوز بهذا اللقاء، والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

في حال توج المنتخب النيجيري ببطولة أمم أفريقيا 2023، سيصبح الثنائي أحمد موسى وأوميرو، أول لاعبان في تاريخ منتخب نيجيريا يتوجون بالبطولة في نسختين.

وكان الثنائي قد تواجدا في قائمة منتخب نيجيريا، في نسخة البطولة عام 2013 بجنوب أفريقيا، والتي توج بها المنتخب النيجيري.