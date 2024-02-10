شكرا حسين لبيب.. نجم الزمالك المعتزل يعلن انتهاء أزمة المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أزمة مستحقات اللاعب المعتزل حازم إمام، عن الموسم الماضي.

وأعلن حازم إمام خلال الأيام الماضية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تأخر حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض في الفترة الماضية.

وقام اللاعب منذ قليل بنشر صورته بجانب حسام المندوه أمين صندوق النادي، وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك وكتب: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا دكتور حسام المندوه والكابتن عبدالواحد السيد والكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان والكابتن شيكابالا"

وكان حازم إمام قرر اعتزاله كرة القدم بداية الموسم الحالي بعد قرار الزمالك بالاستغناء عنه وتوجيه الشكر له، وعمل بعد ذلك داخل قطاع الناشئين.

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