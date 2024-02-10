رقم قياسي ينتظر لاعب نيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد المنتخب النيجيري لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار غداً، في إطار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، على ستاد " الحسن واتارا".

وينتظر لاعب المنتخب النيجيري وليام تروست إيكونج، تسجيل رقماً تهديفياً تاريخياً، في حال تمكن من إحراز هدف واحد أو أكثر في مباراة الغد أمام المنتخب الإيفواري.

في حال نجح مدافع المنتخب النيجيري وليام تروست، في التسجيل بالمباراة النهائية، سيصبح أكثر مدافع في تاريخ منتخب نيجيريا تسجيلاً للأهداف في بطولة أمم أفريقيا.

وتمكن تروست من إحراز هدفين خلال النسخة الحالية من البطولة، الأول في مرمى منتخب كوت ديفوار في دور المجموعات، والثاني في مرمى منتخب جنوب أفريقيا في مباراة نصف النهائي، والهدفين من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى أربعة أهداف حيث نجح في إحراز هدفين في نسخة البطولة عام 2019 بالكاميرون.

ونجح تروست في معادلة الرقم التهديفي لمواطنه ستيفين كيشي، برصيد أربعة أهداف لكلا منهما.