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أيمن أشرف وعبد القادر وأكرم وكريم يحضرون عزاء والد كوكا بالبساتين

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، والمقام حاليا في دار المناسبات بمنطقة البساتين، بعدما تم تشييعه من مسجد "الحافظ" بالبساتين.

وحرص كل من: أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكريم فؤاد وطارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء على حضور عزاء والد كوكا بالبساتين.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إيه راجعون أبويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده، وقال الأهلي، في بيان له: "رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات ، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

 

احمد نبيل كوكا
احمد نبيل كوكا

 

السوليه
السوليه

 

العزاء
العزاء

 

بكاء احمد نبيل
بكاء احمد نبيل

 

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

 

حسين الشحات
حسين الشحات

 

خالد بيبو
خالد بيبو

 

سامي قمصان
سامي قمصان

 

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

 

عبد المنعم
عبد المنعم

 

قفشه
قفشه

 

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

 

كهربا
كهربا

 

مجدي قفشه
مجدي قفشه

 

محمد هاني
محمد هاني

 

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

 

واجب العزاء
واجب العزاء

 

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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