شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف وعبد القادر وأكرم وكريم يحضرون عزاء والد كوكا بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، والمقام حاليا في دار المناسبات بمنطقة البساتين، بعدما تم تشييعه من مسجد "الحافظ" بالبساتين.

وحرص كل من: أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكريم فؤاد وطارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء على حضور عزاء والد كوكا بالبساتين.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.

وكتب كوكا عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إيه راجعون أبويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» في وفاة والده، وقال الأهلي، في بيان له: "رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".



احمد عبد القادر



احمد نبيل كوكا



السوليه



العزاء



بكاء احمد نبيل



حسام عبد المجيد



حسين الشحات



خالد بيبو



سامي قمصان



طاهر محمد طاهر



عبد المنعم



قفشه



كريم نيدفيد



كهربا



مجدي قفشه



محمد هاني



مصطفي شوبير



واجب العزاء