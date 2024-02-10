شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يتعادل مع إسبانيا 4 / 4 وديا فى ختام استعداداته لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، مع منتخب إسبانيا إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت اليوم فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات.

سجل للفراعنة مصطفى سمير، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو ومصطفى على صاصا.

وشهدت المباراة حضور محمد أبو الوفا رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أبدى ارتياحه للحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق كأس العالم.

كما شهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين وجاهزيتهم، خاصة أنها البروفة الأخيرة قبل بداية المونديال.

وأشاد المدير الفنى لمنتخب مصر بمستوى اللاعبين فنيا وبدنيا وأضاع الفراعنة عدة فرص محققة.

وأكد لطفى سعادته بمستوى اللاعبين واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية المتفق عليها.

ويفتتح منتخب الشاطئية مبارياته في كأس العالم أمام منتخب الإمارات التى ستقام 15 فبراير الجارى.