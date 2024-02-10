منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار يتطلعان لاعتلاء عرش القارة السمراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 24 يوما فقط على لقائهما بمرحلة المجموعات في المسابقة، يتجدد الموعد بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، اليوم، في مواجهة أكثر أهمية، حينما يلتقيان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023.

وسبق أن التقى المنتخبان على ملعب (الحسن واتارا) بمدينة أبيدجان، الذي يستضيف لقاء اليوم أيضا، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث انتصر المنتخب النيجيري 1/ صفر على نظيره الإيفواري.

وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وعقب اجتيازهما كثيرا من العراقيل خلال مشوارهما في النسخة الحالية للبطولة، يتطلع المنتخبان العريقان لاعتلاء عرش كرة القدم في القارة السمراء حتى إشعار آخر.

وبينما يحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الأفريقية، بعد نسخ 1980 و1994 و2013، يتطلع منتخب كوت ديفوار للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015.

منتخبات استضافت البطولة وتوجت باللقب

مصر أعوام 1959 و1986 و2006.

إثيوبيا (1962)

غانا (1963 و1978)

السودان (1970)

نيجيريا (1980)

الجزائر (1990)

جنوب أفريقيا (1996)

تونس (2004)

كيف وصل منتخب كوت ديفوار للنهائي القاري؟

استهل مسيرته بالفوز 2/ صفر على منتخب غينيا بيساو.

قبل أن يخسر صفر/ 1 أمام منتخب نيجيريا.

في الجولة (الأخيرة) تلقى منتخب كوت ديفوار خسارة مروعة صفر/ 4 أمام غينيا الاستوائية.

حل في المركز الثالث بالمجموعة الأولى بـ3 نقاط، وبفارق أهداف (3-).

لعبت نتائج المجموعات الأخرى بالدور الأول لمصلحة منتخب كوت ديفوار.

تأهل لدور الـ16 بعد وجوده في المركز الأخير بقائمة أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ6، ليضرب موعدا مع منتخب السنغال (حامل اللقب).

كوت ديفوار يطيح بمنتخب (أسود التيرانجا) من المسابقة عقب فوزه 5/ 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

انتزع منتخب كوت ديفوار في مباراته ضد مالي بدور الـ8، ورقة الترشح للمربع الذهبي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الرابع، بعد تعادلهم بهدف لمثله.

عاد منتخب كوت ديفوار للظهور في النهائي القاري بعدما تغلب 1/ صفر على منتخب الكونغو الديمقراطية بالدور قبل النهائي.

كيف وصل المنتخب النيجيري؟