شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أنهينا أزمة مستحقات حازم إمام.. وصرفنا مستحقات الموسم الماضى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن المجلس بشكل يومي يقوم بحل مشاكل وأزمات متراكمة.

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "حازم إمام من أبناء نادي الزمالك وحرصنا على حل أزمة مستحقاته المالية وتمت تسوية الأمر بشكل راق".

وأضاف: "سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي أن لا نصل أبدا إلى نقطة خلاف مع أحد أبناء النادي بسبب المستحقات".

وتابع: "كنا نعلم بحجم المشاكل المالية التى يمر بها الزمالك ونسعى في الوقت الحالي لحل جميع الأزمات من جذورها، وتم صرف جميع مستحقات لاعبي فريق كرة القدم عن الموسم الماضي".

واستطرد: "نعمل حاليا على استخراج بطاقات ائتمانية لموظفي وعمال نادي الزمالك لكي يحصلوا على رواتبهم بشكل يليق بالقلعة البيضاء".

واختتم حسام المندوه تصريحاته قائلا: "قلت للونش انت محسود وسيطير غدا إلى ألمانيا لإجراء العملية والدكتور محمد أسامة سيكون معه، وهو من الأطباء المميزين".