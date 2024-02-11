شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يكشف دوره فى مفاوضات عبد القادر مع سيفاس التركى وترشيحه للعمل بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق أن مسئولي نادي سيفاس التركي استفسروا منه عن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، مشيرا إلى أنه أشاد بشخصية اللاعب وقدراته، وأنه مكسب كبير للفريق.

وقال السقا، في مداخلة مع برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أكدت للمدير الفني لفريق سيفاس أن عبد القادر يلعب لنادي كبير بحجم الأهلي، وهو ما يجعله يملك مقومات كبيرة وقدرة على مواجهة الضغوط.

وأضاف: خلال آخر اتصال جمعني مع مسئولي النادي التركي أكدوا لي أنه تم تأجيل الصفقة الى الصيف المقبل.

وأشار السقا إلى أن اسمه ترشح بالفعل للعمل بالجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل إسناد المهمة إلى حسام حسن، وأنه رحب بذلك، مؤكدا أنه يتشرف بأي منصب يخدم خلاله البلد، متمنيا التوفيق الجهاز الفني وأن يحقق الأهداف التي يسعى لها.