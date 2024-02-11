شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربي تواجه الأمريكية أوليفيا ويفر فى نهائي بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض البطلة المصرية روان العربي، لاعبة وادي دجلة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات نهائي بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 11 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وكانت روان العربي قد فازت فى نصف النهائي على مواطنتها المصرية نوران جوهر بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-1, 1-11, 11-9, 11-8.

ومن المقرر أن تلتقي روان العربي بالأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية، وشهدت البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبات فى شهر فبراير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.

وأشاد الاتحاد الدولي للاسكواش بالبطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير، وذلك بعدما تقدمت صاحبة الـ17 عاماً 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للسيدات الصادر صباح اليوم الإثنين، لتحتل التصنيف رقم 19 على العالم وتقتحم قائمة التوب 20.