اخبار الرياضه

كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائى بطولة بتستبرج للاسكواش بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائى بطولة بتستبرج للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تأهل البطل المصري، كريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وفاز كريم عبد الجواد في الدور نصف النهائي على مواطنه يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 8-11, 11-4, 10-12, 11-8.

 

بينما خسر يوسف سليمان في ذات الدور، أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 14-12, 12-10, 8-11, 11-2.

 

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements