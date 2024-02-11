شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائى بطولة بتستبرج للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل البطل المصري، كريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد في الدور نصف النهائي على مواطنه يوسف إبراهيم بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 8-11, 11-4, 10-12, 11-8.

بينما خسر يوسف سليمان في ذات الدور، أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 14-12, 12-10, 8-11, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.